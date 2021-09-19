أماني التونسي تكشف تفاصيل "على الهامش" لنرمين الفقي

تستعد الفنانة نرمين الفقى، لإطلاق تصوير حكاية "على الهامش"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والذى يتضمن 10 حلقات لكل قصة.

وأوضحت السيناريست أمانى التونسى فى تصريحات صحفية، أنها تقدم من خلال "على الهامش" قضية شائكة فى المجتمع تخص السيدات بعد انتهاء فترة الحضانة لدى الأم، وأن القصة تختلف عما قدمته فى أفلامها من قبل.

"على الهامش" من بطولة نرمين الفقى وجارى ترشيح باقى أبطاله، تأليف أمانى التونسى، واخراج أحمد شفيق، تحت إشراف يسرى الفخرانى.