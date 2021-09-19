رئيس الهيئة القومية للتأمينات يزف للمواطنين أخبار سارة (فيديو)

إدخال الفنانين والموسيقيين تحت مظلة التأمينات





التحول الرقمي

ولفت إلى أن التحول الرقمي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على المواطنين، مضيفًا أن البنت التي تسعى للحصول على معاش والدها تبذل الكثير من الجهد في الحصول على الكثير من الموافقات، ولكن في ظل التحول الرقمي سينتهي هذا الأمر سريعًا.



قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الهيئة بالتدقيق في قواعد بيانات الفنانين والموسيقيين لإدخالهم في مظلة التأمينات.وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي وجه بربط قواعد البيانات الخاصة بالهيئة مع باقي أجهزة الدولة، وفي هذا الاطار تم توقيع مع شركة مايكروسوفت للبدء في تنفيذ منظومة تأمينات جديدة تعتمد على التحول الرقمي وربط قواعد البيانات في الدولة بعضها ببعض، ومدة تنفيذ المنظومة الجديدة 18 شهرًا، وبعد هذه المدة سيتم تشغيل المنظومة بشكل تجريبي لمدة 3 شهور.