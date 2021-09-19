Advertisements

رئيس الهيئة القومية للتأمينات يزف للمواطنين أخبار سارة (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:40 م
كساب أحمد
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الهيئة بالتدقيق في قواعد بيانات الفنانين والموسيقيين لإدخالهم في مظلة التأمينات.

إدخال الفنانين والموسيقيين تحت مظلة التأمينات  
 وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي وجه بربط قواعد البيانات الخاصة بالهيئة مع باقي أجهزة الدولة، وفي هذا الاطار تم توقيع مع شركة مايكروسوفت للبدء في تنفيذ منظومة تأمينات جديدة تعتمد على التحول الرقمي وربط قواعد البيانات في الدولة بعضها ببعض، ومدة تنفيذ المنظومة الجديدة 18 شهرًا، وبعد هذه المدة سيتم تشغيل المنظومة بشكل تجريبي لمدة 3 شهور.

التحول الرقمي
 ولفت إلى أن التحول الرقمي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على المواطنين، مضيفًا أن البنت التي تسعى للحصول على معاش والدها تبذل الكثير من الجهد في الحصول على الكثير من الموافقات، ولكن في ظل التحول الرقمي سينتهي هذا الأمر سريعًا.

الكلمات المفتاحية

الموسيقيين اللواء جمال عوض الفنانين التأمينات

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وميلان

منذ ساعة

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك نهائيًا

منذ ساعة و نصف

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موقف صفقات الأهلي الجديدة من المشاركة بنهائي السوبر

منذ ساعتين

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

برلمانية: التأمينات الاجتماعية وعدت بدراسة مشكلة المعاش المبكر والعلاوات الخمس

هيئة التامينات تعلن بشرى سارة للصحفين (فيديو)

"التأمينات" تزف بشرى سارة للصحفيين

رئيس "القومية للتأمين الاجتماعي" يستعرض رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسؤولية

جمال عوض: التأمينات الإجتماعية تقوم على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية

جمال عوض: نسعى لتحويل التأمينات إلى هيئة رقمية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

06:58 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements