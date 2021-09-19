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بروتوكول تعاون بين الإنتاج الإعلامي والإذاعات الإسلامية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:42 م
أسامة هيكل وعمرو الليثي
أسامة هيكل وعمرو الليثي
أحمد رمضان متولي

في إطار توثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين مدينة الإنتاج الإعلامي والدول الممثلة فى إتحاد الإذاعات الإسلامية، تم اليوم الأحد توقيع بروتوكول تعاون إعلامي بين مدينة الإنتاج الإعلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية ، وقام بتوقيع البروتوكول الأستاذ أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية.

وينص البرتوكول علي ان تُقدم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي كافة خدماتها وإمكانياتها للتعاون مع إتحاد الإذاعات الإسلامية كبنيه تحتية أساسيه لتعليم وتدريب الكوادر الإعلامية الخاصة بإتحاد الإذاعات الإسلامية وذلك لجميع الدول الأعضاء بالإتحاد، والبالغ عددها 57 دولة فى مجالات الهندسة وإعداد مقدمى البرامج وفنون المونتاج وغيرها من فنون الإتصال الإعلامي وإقامة ١٢ دورة تدريبية .

كما اتفقا الطرفان على أن يقوم إتحاد الإذاعات الإسلامية بالاستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التراث السينمائي التابع للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وذلك فى إطار تجديد وترميم وصيانة مكتبة الأفلام الخاصة به وتحويل محتواها إلى تقنية الديجيتال والـ 4k.

وكذلك تم الاتفاق علي دعم الإنتاج المشترك بين المدينة و الاتحاد ، و الاستفادة من الخدمات اللوجيستية التى تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي، وما تمتلكه من بنية تحتية ومتطورة وخبرات إعلامية كبيرة .

وفي ختام الزيارة وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدعوة إلى الأستاذ أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لزيارة مقر اتحاد الإذاعات الإسلامية بجدة وقد وعد سيادته بتلبية الدعوة وزيارته خلال الفترة المقبلة.

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عمرو الليثي رئيس الإذاعات الاسلامية الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل وعمرو الليثي أسامة هيكل

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