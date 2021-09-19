فردوس عبد الحميد: ما أنجزه الرئيس السيسي كنا بحاجة لـ50 سنة لتحقيقه

أشادت الفنانة فردوس عبد الحميد، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد إحساس الرئيس بمشاكل الفنانين.



وقالت "فردوس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنها تشكر الرئيس السيسي على الطفرة التي حدثت في مصر، ومعدلات التنمية التي تحققت في عهده، والتي كانت من الصعب أن تتحقق خلال 50 سنة.



وتابعت: "جميل جدا أن الفنانين المحتاجين يعيشوا حياة كريمة، وأتمنى أن تتوفر للفنانين فرص للعمل في أماكن متعددة، وأتمنى أن يكون في أكثر من شركة إنتاج يقدر الفنانين يشتغلوا من خلالها، لأن الشغل للفنان مش بس معيشة ولكن إبداع أيضا".



وأوضحت "فردوس"، أنه منذ 10 سنوات كان هناك 3 شركات حكومية منها صوت القاهرة وقطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج، مع القطاع الخاص، كلها متخصصة في مجال الإنتاج الفني، وتلك الشركات كانت تقدم أعمال مختلفة ومتنوعة، والفنانين كانوا يستطيعوا العمل من خلالها.



وعلقت على قرار الرئيس، قائلة: "النهاردة يوم جميل بالنسبة للفنانين، لأن كان في مشاكل كبيرة بيعاني منها البعض من الفنانين، والآن أصبح هناك حلول".