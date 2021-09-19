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مسابقة تشجيعية لمجمع البحوث الإسلامية بعنوان "لماذا يلحدون؟!"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:38 م
مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف
محمود الجلاد
أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إجراء مسابقة تحت عنوان "لماذا يلحدون؟!"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

"لماذا يلحدون؟!"
وأوضح نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المسابقة تهدف إلى مواجهة الانحرافات الفكرية التي باتت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، وتبصير المجتمع بما ينشر ويبث من مفاهيم عقائدية هدامة، في مقابل تشجيع الأفكار الهادفة البناءة الساعية لإصلاح المجتمع، وفتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاتها.

وتتراوح الجوائز النقدية للمسابقة بين ١٠٠٠٠، ١٢٠٠٠، و١٥٠٠٠، و٢٠٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠ جنيه، حسب الأعمال المقدمة، حيث ترتكز المسابقة على محورين أساسيين، أولهما الأعمال الكتابية التي تدور حول طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد، من خلال تقديم البحوث العلمية، أو القصص القصيرة، أو قصص الأطفال، أو القصائد الشعرية، أو المسرحيات، أو السيناريوهات والحوارات أو المجلات.

ويعتمد المحور الثاني للمسابقة على الأعمال التصويرية أو التسجيلية كالأفلام التسجيلية الوثائقية، والفيديوهات الدعوية، والبرامج الحوارية، والرسوم المتحركة "الموشن جرافيك".

تفاصيل مسابقة "لماذا يلحدون؟!"
وأوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية أنه على من يرغب المشاركة في أحد فروع المسابقة الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية،  https:www.azhar.egwhyatheismindex.htm أو تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية (شارع الطيران بمدينة نصر)، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المشاركات ١ ديسمبر ٢٠٢١ م.


الكلمات المفتاحية

مسابقة مجمع البحوث الإسلامية لماذا يلحدون الأزهر

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