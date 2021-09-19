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جامعة الفيوم: تسجيل 48 رسالة ماجستير ودكتوراه

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:41 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم: ريهام على

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث جلسته رقم (١٧٢) برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وبحضور أعضاء المجلس وذلك اليوم الأحد.

صرح أ.د محمد سعيد أبو الغار أن المجلس وافق على تسجيل ٢٩ رسالة ماجستير و٢٣ رسالة دكتوراه، كما وافق المجلس على قيد وتسجيل بعض أعضاء الهيئة المعاونة خارج الجامعة في التخصصات التي لايكون بها دراسات عليا بالجامعة، ووافق المجلس أيضا على مد مدة القيد والتسجيل لبعض طلاب الدراسات العليا الذين قاربت مدتهم على الانتهاء ويثبت جديتهم في الدراسة.

وأضاف أن المجلس أوصى بتأجيل تطبيق شرط الحصول على شهادة التحول الرقمي بالنسبة للدبلومة التي تكون مدتها سنة واحدة للعام الجامعي القادم .
جامعة الفيوم: تسجيل 48 رسالة ماجستير ودكتوراه
جامعة الفيوم: تسجيل 48 رسالة ماجستير ودكتوراه
جامعة الفيوم: تسجيل 48 رسالة ماجستير ودكتوراه
جامعة الفيوم: تسجيل 48 رسالة ماجستير ودكتوراه

الكلمات المفتاحية

محمد سعيد أبو الغار لفيوم جامعة الفيوم

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