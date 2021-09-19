وزير العمل الليبي: تجهيزات لاستقبال أسر العمال المصريين

أكد علي العابد، وزير العمل الليبي، أن قرار توفير مليون فرصة عمل للمصريين في ليبيا جاء في إطار إعادة إعمار ليبيا بالتعاون مع القيادة المصرية، موضحًا أن من أبرز الوظائف المتوفرة للمصريين، هي: البناء والتشيد والخدمات الصحية والاتصالات والكهرباء، فضلا عن مشاريع في جميع المجالات.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أننا نقدم كافة الضمانات الأمنية والمالية والصحية للعمالة المصرية في ليبيا، مؤكدًا أن هناك تسهيلات ستقدمها وزارة العمل الليبية للعمالة المصرية الراغبة في استقدام أسرهم، فضلًا عن تسهيلات الطيران وفتح طيران مباشر بين مصر وليبيا بشكل دائمًا، قائلا: لدينا تجهيزات لاستقبال أسر العمال المصريين في ليبيا.



وتابع: السوق الليبي ليس بغريب على العمال المصريين، وسيكون هناك تقديم الأوراق إلكترونيًا، موضحًا أن وزارة العمل الليبية تضمن للمصرين الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية وكافة الضمانات المالية.