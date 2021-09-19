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نقيب الموسيقيين عن التأمين على الفنانين: "كأني في حلم وربنا" (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:45 م
كساب أحمد
علق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية، قائلًا: "مبروك على جموع الفنانين في مصر هذا القرار الذي أثلج صدورنا".

برامج الحماية التأمينية
 وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا القرار لا يأتي إلا من رئيس عظيم ذو قلب كبير مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: "كلنا في سعادة منذ أن علمنا بهذا الخبر الذي يؤدي إلى نشر الأمان والطمأنينة بين الفنانين"

هاني شاكر
 وأضاف نقيب المهن الموسيقية: "كأني في حلم وحياة ربنا، واحنا صغيرين سمعنا عن فنانين كبار، لم يجدوا أي رعاية صحية، كأننا في حلم كبير".

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقيب الموسيقيين السيسي

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