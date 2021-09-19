زكي: توجيهات "السيسي" تشمل جميع العاملين بالحقل الفني

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك الكثير من الفنانين عاشوا أوضاع مالية صعبة، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، بمثابة توفير حياة كريمة لهم على ما قدموه للوطن.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباج، بذلت مجهود خرافي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أمر بوضع تصور لعمل تعديل تشريعي لقانون النقابات يسمح بتعظيم الموارد، وقد جرى تقديم التعديل التشريعي ووافق عليه مجلس الوزراء، قائلًا: إن الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بالفن وتوجهاته تشمل جميع العاملين بالحقل الفني.



وتابع: برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية، هدفها وضع آليات لجلب دعم على كافة المستويات، ويليق بمكانة الفن والفنانيين المصريين، وتوفير معاش كريم وتأمين صحي وحماية اجتماعية، قائلًا: إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ منظومة مكتملة لخدمة الفنانيين والمبدعين.

