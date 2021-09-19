Advertisements

تجديد تكليف إبراهيم جمعة بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:46 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمود الجلاد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم محمود بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وزير الأوقاف
وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بأداء خطبة الجمعة القادمة، وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من البحيرة بمناسبة عيدها القومي، وموضوعها: "المواساة في القرآن الكريم".


الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف وزارة الأوقاف مختار جمعة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

رغم تمسك موسيماني به.. نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك نهائيًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ ساعتين

نجم الأهلي مطلوب في بيراميدز

منذ ساعة

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 35 دقيقة

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر حركة الترقيات والتعيينات الجديدة بـ الأوقاف

تجديد تكليف الشيخ صفوت أبوالسعود وكيلا لأوقاف القليوبية (صور)

تجديد تعيين عمرو فاروق رئيسًا لقطاع مكتب وزير الأوقاف

الأوقاف: تكليف أحمد عبد المنعم بأعمال المدير العام للتفتيش العام

بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بالأوقاف

حركة ترقيات جديدة بوزارة الأوقاف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

08:31 م

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

09:58 م

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

07:42 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements