تجديد تكليف إبراهيم جمعة بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء



وزير الأوقاف

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بأداء خطبة الجمعة القادمة، وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من البحيرة بمناسبة عيدها القومي، وموضوعها: "المواساة في القرآن الكريم".







اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم محمود بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.