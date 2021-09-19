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وزيرة البيئة تكشف تفاصيل تنظيف مساحة 5 كيلو بشواطىء الإسكندرية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:47 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنهم بدأوا منذ عام بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، وتم التواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني للعمل على رفع الوعي بخطورة استخدام البلاستيك.

وأشارت فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أنه تم تنفيذ أكبر حملة لتنظيف الشواطىء بالإسكندرية بطول 5 كيلو متر على مستوى 8 شواطىء تزامنا باليوم العالمي لتنظيف الشواطىء، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أنه تم تنظيف الشواطىء من كل المخلفات كالأكياس البلاستيك والأكواب، معلقا: "لقينا كمية شفاطات كبيرة، منوهة بأنهم يحاولون تسجيل الحدث في موسوعة جينيس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

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الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الاسكندرية

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