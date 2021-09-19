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أحمد موسى: أسامة نبيه يعود للجهاز الفني للزمالك خلال ساعات (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:48 م
أسامة نبيه
أسامة نبيه
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى إن ممدوح عباس نفى خوض انتخابات نادي الزمالك وأكد لي أنه لن يخوض انتخابات الزمالك ويدعمه دائما.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ممدوح عباس أكد له أنه كرم كل اللاعبين والجهاز الفني ولكنه لن يذكر أي تفاصيل أو قيمة التكريم.

وتابع موسى أن أسامة نبيه قريب من العودة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال ساعات بعد أزمته الأخيرة بطلبه التساوي في المكافآت الخاصة بلاعبي الفريق.

وأوضح أن الساعات المقبلة ستشهد أخبار جديدة بخصوص نادي الزمالك بعد تفجر أكثر من أزمة مطالبا بعدم تصدير أو إقحام اسم النادي الأهلي أو ذكره في أزمات نادي الزمالك في ظل تأكيد مسئولين أن نجاح الأهلي في إدارته.

واستكمل موسى: "الأهلي مبيعيطش عشان صفقات وأبرم صفقات نارية.. ما علاقة الأهلي بالإتحاد الدولي ليؤثر على الزمالك ؟.. ولا يجرؤ أحد أن يكذبني في معلومة واحدة كشفتها عن الزمالك".

وأكد أحمد موسى أن ديون الزمالك تزيد عن مليار و350 مليون جنيه وتم تسديد 300 مليون جنيه ومع ذلك يتم الهجوم عليهم وسبهم علنا رغم أنهم غير مسئولين واستلموا مصيبة ممن سبقوهم وحصد 6 بطولات في ظل هذه الأزمات.

الكلمات المفتاحية

خليفة أسامة نبيه الزمالك أحمد موسى

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