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محمد رشيدي يطرح البوستر الجماعي الأول لفيلم "أهل الكهف"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:50 م
أهل الكهف
أهل الكهف
الفجر الفني

طرح المنتج محمد رشيدي، البوستر الجماعي الدعائي الأول لفيلم "أهل الكهف"، والذي تم الانتهاء من معظم مشاهد تصويره.

 

والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم منهم خالد النبوي وغادة عادل و محمد ممدوح ومحمود حميده وريم مصطفي ومحمد فراج وأحمد عيد وصبري فواز ومصطفي فهمي.

 والفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج محمد رشيدي ووليد منصور، وإخراج عمرو عرفة، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة بدولة تركيا خلال الفترة القادمة ليكون جاهزا للجمهور في دور العرض السينمائية.

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فيلم أهل الكهف غادة عادل خالد النبوي المنتج محمد رشيدي أهل الكهف

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