محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس نادي القيصومة

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، رئيس نادي القيصومة صالح بن مطيع الحربي وأعضاء مجلس الإدارة الجديدة المعتمدة مؤخراً، بحضور رئيس النادي السابق شمروخ بن مذكر العماني.

وبارك سمو محافظ حفر الباطن للإدارة الجديدة اختيارها، حاثاً أعضاءها على بذل ومضاعفة الجهد من أجل الرقي بالنادي، وتحقيق النتائج الإيجابية والإنجازات، مؤكداً أهمية دور الأندية ورعايتها لأبناء الوطن ودعم مواهبهم واستغلالها بما يفيدهم، وذلك في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" لقطاع الشباب والرياضة.

عقب ذلك كرم سموه رئيس النادي السابق شمروخ العماني، مثمناً له ما قدمه من جهود ملموسة خلال مدة رئاسته السابقة، فيما تسلم سموه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القيصومة درعاً تذكارياً، ثم التقطت الصور التذكارية.