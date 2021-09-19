"المصل واللقاح" تحذر من تلقي لقاح كورونا مع استخدام مانع الحمل

لقاحات كورونا آمنة





لقاح كورونا وموانع الحمل

وأشار إلى أن حصول السيدات على لقاح كورونا مع استخدام وسائل منع الحمل فإن نسبة حدوث الجلطات تكون عالية، قائلًا: "هناك آثار جانبية محدودة في حالات استثنائية، والتخوف من لقاح كورونا سببه أنه فيروس مستجد، والإصابة أخطر بكثير".



قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن كافة اللقاحات مرت بتجارب كثيرة وأثبتت درجة أمن عالية وفعالة للغاية، وهذه اللقاحات تقضي على الأوبئة على مر العصور.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الموجة الرابعة من كورونا شديدة وهناك زيادة كبيرة في عدد الإصابات، فضلًا عن أن خطر ما بعد التعافي من كورونا أخطر بكثير مما نتوقع.