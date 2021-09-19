"صحة القاهرة" تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة احتفالية كبرى في اليوم العالمي لسلامة المريض الموافق ١٧ سبتمبر، حيث تزينت ال ١٩ مستشفى بالمديرية بالورد واللافتات للاحتفالية، تحت شعار"لقاح ڤيروس كورونا آمن، فعال، مجاني"، وهي تعد الاولي من نوعها بمستشفيات القطاع العلاجي، بالمديرية.



تضمنت الاحتفالية محاضرات للأطقم الطبية للتوعية بملف سلامة المريض، والاسس التي يجب اتباعها اثناء التعامل مع الحالات المرضية، بناءا على البروتوكولات الدولية، والاجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم كمقدمي الخدمة الطبية، مما يرفع مستوى الخدمة بوجه عام، ويؤمن مقدميها ومتلقيها بوجه خاص.



كما تم عمل محاضرات عن أحدث البروتوكولات الطبية في التعامل مع حالات الكورونا، وأهمية وفعالية اللقاح.

والإجراءات السليمة للتسجيل لتلقي اللقاح.



قال الدكتور كريم أحمد سلام وكيل المديرية للطب العلاجي، إن الاحتفالية تضمنت لقاءات مع المواطنين داخل وخارج كل المستشفيات، قام بها أعضاء خدمة المواطنين، ولجان الجودة ولجان مكافحة العدوى، وبعض من أطقم الإدارات، والأطقم الطبية بالمستشفيات، بالرسالة التي تتضمن التوعية بأهمية تلقي اللقاح، والاجابة على اسئلتهم حول مدى فعالية اللقاح، وسلامته.



ذكر وكيل المديرية للطب العلاجي، انه سوف يعمل على تكرار مثل هذه الفعاليات، التي من شأنها تسليط الضوء على بعض الملفات التي قد لا تحظى بالاهتمام الكافي كملف سلامة المريض، مما يزيد من فرصة تدريب الاطباء عليها، وبخاصة الاطباء الجدد، كما انها تسمح بزيادة شعور الاطباء بالمشاركة في الفعاليات الدولية، وذلك كله من دعائم الانتماء سواءا للمنظومة الصحية، أو للوطن.



أكد الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أنه يقف بمنتهى الحماس والدعم خلف كل الأفكار المبدعة والتي من شأنها رفع كفاءة العمل بصورة عامة، وتقديم مستشفيات المديرية بشكل يليق ويتناسب مع حجم الجهد المبذول.



قال رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المشاركة في اليوم العالمي لسلامة المريض تحت هذا الشعار، سوف يتيح فرصة كبيرة لزيادة ثقة المواطن في اللقاح، مما يتناسب مع توجه الدولة في الوصول لأكبر عدد ممكن من متلقي اللقاح، لتقليل فرص الاصابة بالفيروس، والوصول بالمجتمع المصري، لمجتمع صحي وآمن، موضحا أن الاطقم الطبية، هي من تقوم بالتوعية بشكل مباشر مما يزيد الثقة في المعلومة المقدمة.



يذكر أن المستشفيات قامت بتعليق بانرات تشمل شعار حملة لقاح كورونا آمن وفعال ومجاني، وتشتمل أيضا على أرقام التواصل المباشر، تحت لافتات المستشفيات، وفي أماكن متاحة للرؤية بسهولة من قبل المواطنين، لتصل المعلومة لأكبر عدد ممكن.