لميس الحديدي عن خطوبة طفلي الحوامدية: "احنا بنحرث في البحر"(فيديو)

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة عقد خطبة طفل وطفلة لم يتجاوز عمرهما 12 عامًا بقرية الحوامدية، قائلة: "ممكن ده يكون خبر صغير، يعدي على ناس كتير من غير ما يلاحظوا، لكن هذه جريمة كونها تتعلق بفعل غير مقبول من الأهل نظرًا لأثرة الكبير والضخم على عقل الطفل، فالقانون لو قام بتغليظ العقوبات إلى الإعدام لن يكون فاعلًا دون قناعة حقيقية من المجتمع".



خطوبة طفلي الحوامدية

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "التغيير في عقول الناس أهم كثيرًا من التغيير في بنود القانون، احنا بنحرث في البحر، زي قضايا الختان بنغلظ العقوبات كثيرًا، مواجهة هذه الجرائم بجميع هذه القضايا تعتمد على وعي المجتمع".



رسالة لميس الحديدي

وتابعت: "دون تغيير موروثات، وقواعد قديمة بالية، احنا بنودي الأطفال دول في داهية، لن يمنع ذلك قانون ولا مليون قانون.. انتبهوا أرجوكم دي رسالتي للناس".



