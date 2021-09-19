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وليد توفيق يوجه رسالة لبوسي.. تعرف على التفاصيل

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:06 م
وليد توفيق وبوسي
وليد توفيق وبوسي
منار أشرف داود
نشر النجم وليد توفيق صورة تجمعه مع الإعلامية بوسي شلبي من مهرجان الفضائيات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "توفيق" على الصورة قائلًا:"مع صديقتي الغالية الإعلامية الراقية بوسي شلبي حبيبة الفنانين المخلصة الطيبة".

وفي سياق آخر، يستعد النجم وليد توفيق لأغنية الجديدة بعنوان "يا قلب حاج تعِنْ" من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربي اللبناني

الكلمات المفتاحية

وليد توفيق مهرجان الفضائيات بوسي شلبي الفجر إنستجرام

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