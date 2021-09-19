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المتحدة للخدمات الإعلامية: فتحنا الباب أمام المنتجين.. وموسم رمضاني قوي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:59 م
المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح
شيماء حسن
قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة فتحت الباب في أمام المنتجين والجميع لتقديم الأعمال الفنية المختلفة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
وأضاف "صالح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد: "أصبحنا نشترط في الأعمال التي ننتجها أو الأعمال التي تعرض على شاشاتنا أن يكون الممثلين بها مقيدين من النقابة".

فردوس عبد الحميد
وتابع: "كل التحية والتقدير للفنانة فردوس عبد الحميد ونقوم بدورنا في الشركة المتحدة لدعم العاملين في مجال الفن، والفنانة فردوس ظهرت في رمضان الماضي في أحد الأعمال التي عرضت على شاشتنا وعلى إحدى الشاشات العربية في نفس التوقيت".

واستطرد: "فتحنا الباب للمنتجين، وهناك مجموعة شركات إنتاج لا نعرفها وفيه شركات لنا فيها حصة، والناس كلها تقدم من خلال لجنة محايدة من مختلف الطوائف والأعمار وطرق المعالجة بحيث يقدروا يحكموا وتقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج التي بدأت تظهر مسلسلات في ثوب جديد".

وأردف: "كل شركات الإنتاج تتبارى من أجل أن تطلع أحسن ناتج للظهور على الشاشات، ومصر مليئة بالمبدعين في مجال الفن، وننظر موسم درامي قوي، موسم رمضان المقبل سيكون أقوى من العام الماضي من أجل الاستمرار في توصيل القيم المصرية للأسرة المصرية".

الكلمات المفتاحية

موسم رمضان المهندس حسام صالح المنتجين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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