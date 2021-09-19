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انتقال مهاجم فريق "وادى دجلة" للاحتراف فى نادي "ارجوتليس" اليوناني

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:59 م
عبدالله دشمه
عبدالله دشمه
الفجر

انتقل اللاعب عبد الله محمد فتحى الشهير بـ"عبدالله دشمه" مهاجم فريق "وادى دجلة" ٢٠٠١، للاحتراف على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء إلى نادي "ارجوتليس" اليوناني.

عبدالله دشمه، بدأ حياته الكروية فى نادي الشرقية، ثم انتقل لنادى سيراميكا كليوباترا، ثم إنبى، ثم وادي دجلة.

وانضم لمنتخب الشباب ولعب بالبطولة العربية المقامة بالمملكة العربية السعودية، تحت قيادة كابتن ربيع ياسين، وكابتن عبد الستار صبري.

الكلمات المفتاحية

وادى دجلة عبدالله دشمه سيراميكا كليوباترا ارجوتليس اليوناني

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