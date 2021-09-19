أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

انتقد الإعلامي أحمد موسي، مسئولي نادي الزمالك بسبب إقحام اسم النادي الأهلي في الأزمات الأخيرة للأبض، متسائلا "لماذا يتم إقحام الأهلي في أزمات القلعة البيضاء؟".





أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك

وتابع أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدي البلد": "الأهلي مؤسسة ملتزمة ومنظومة رياضية منضبطة، ولم يصدر مشاكله لأحد بل يعمل على حلها".









وتابع أحمد موسي: "سيد عبد الحفيظ كان معنا منذ أيام ولم يصدر عنه أي إساءات ضد الزمالك".









وأردف أحمد موسي: "البعض يقول هنجيب صفقات تخلي الأهلي يعيط، بس الأهلي مبيعيطش، ولا يبكي من أجل صفقة، وتعاقد مع صفقات نارية".



