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غدًا.. وزير التموين يفتتح مركز تطوير وسلامة الغذاء بـ"قها"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية غدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يصطحب وزير التموين، وزيرا الصناعة والزراعة، ورئيس هيئة سلامة الغذاء إلى مقر مركز سلامة الغذاء بمدينة قها "تطوير الأغذية سابقا"، لافتتاحه بعد تطويره وتحديثه ليصبح مركزا دوليا به أحدث الأجهزة التحليل والمعامل لممارسة دوره في تحليل الأغذية وسلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيمائية والميكروبية والفيزيائية والعمل على تقدير درجات الجودة وغشه وقيمته الغذائية، ما يعد إنجازا كبيرا على أرض محافظة القليوبية.

ويعمل مركز سلامة الغذاء بعد تطويره بمدينة قها سيقوم على تحليل كافة عينات المناقصات الخاصة بوزارة التموين والزيوت أيضا، من خلال وجود معامل الكيمياء والميكروبيولوجى وتحليل الصفيح والمعادن والاحماض الدهنية فى الزيوت وتحليل المياه ومعمل تحليل بقايا المبيدات الغذائية.

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