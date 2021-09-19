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مفاجأة مدوية.. ممدوح عباس يكشف حقيقة خوض انتخابات الزمالك

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:30 م
ممدوح عباس
ممدوح عباس
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل مكالمته لرجل الأعمال ممدوح عباس ورئيس النادي الزمالك السابق.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: "ممدوح عباس نفى خوض انتخابات نادي الزمالك وأكد لي أنه لن يخوض انتخابات الزمالك ويدعمه دائما".

وأشار الإعلامي أحمد موسي إلي أن ممدوح عباس أكد له أنه كرم كل اللاعبين والجهاز الفني ولكنه لن يذكر أي تفاصيل أو قيمة التكريم.

وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن أسامة نبيه قريب من العودة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال ساعات بعد أزمته الأخيرة بطلبه التساوي في المكافآت الخاصة بلاعبي الفريق.

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك ممدوح عباس الزمالك

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