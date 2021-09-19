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رغم تكريم والدهما.. تعرف على سبب غياب إيمي ودنيا سمير غانم عن حضور مهرجان الدراما العربية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:08 م
إيمي ودنيا سمير غانم
إيمي ودنيا سمير غانم
مي مرسي
تغيبت الفنانة إيمي ودنيا سمير غانم من حضور مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم الفن.

و كشفت الفنانة إلهام شاهين أثناء المهرجان سبب تغيب إيمي ودنيا سمير غانم حيث مازالت حالتهم النفسية لا تسمح لهم بحضور هذه الفعاليات كما تغيبت الفنانة ميرفت أمين والتي كانت من المقرر أن تستلم الجائزة وذلك لظروف خاصة.

كانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية قد أعلنت عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

وسوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، فى الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الجارى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم.

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