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تغيب ميرفت أمين عن استلام جائزة "سمير ودلال" في مهرجان الدراما لهذا السبب

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:33 م
ميرفت آمين
ميرفت آمين
مي مرسي
تغيبت الفنانة ميرفت أمين من حضور فعاليات مهرجان الدراما العربية والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم الفن.

و كشفت إلهام شاهين سبب تغيب ميرفت أمين حيث يرجع السبب في عدم حضورها لظروف خاصة.

وكانت ميرفت أمين من المقرر أن تستلم جائزة فن الحب سمير ودلال بحضور إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم ولكنهما تغيبا أيضا عن الحضور بسبب حالتهم النفسية إثر وفاة والديهما.

كانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية قد أعلنت عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

وسوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، فى الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الجارى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم

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