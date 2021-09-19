إنهاء خدمة موظفة ومعاقبة 14 آخرين ببريد البحر الأحمر

قررت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر معاقبة 15 موظفا بمنطقة بريد البحر الأحمر فى الدعوى رقم ٧٩ لسنة 1ق، بإنهاء خدمة موظفة وإحالتها للمحاكمة ومعاقبة 14 آخرين بالإيقاف عن العمل لمدة تترواح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية والخفض إلى الدرجة الأدنى بتهمة عدم تأدية العمل المنوط لهم بدقة ومخالفة القواعد المالية المقررة مما ساعد على اختلاس موظفة لمبلغ مالي حوالي 7 ملايين جنيه عن طريق التلاعب في الدفاتر وتحرير وتزوير مستندات رسمية من أحد مكاتب البريد بالغردقة.



المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر

كانت أجرت النيابة الإدارية بالغردقة برئاسة المستشار بسام حافظ التحقيقات مع 14 موظفا آخرا وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار حسن فتحي َوكيل النيابة عدم تأدية العمل المنوط لهم بدقة ومخالفة القواعد المالية المقررة مما ساعد على اختلاس الموظفة لمبلغ مالي حوالي 7 ملايين، وبناء عليه أحالت النيابة الإدارية الموظفين إلى المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر فى الدعوى رقم ٧٩ لسنة 1ق.



تحقيقات النيابة الإدارية

وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمة خرجت على واجب مقتضاها الوظيفي، وخالفت القواعد المالية المقررة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص بها، وقامت بالتلاعب والتزوير في حساب الجاري وحساب الاستثمار البريدي واختلاس مبالغ مالية تقدر بسبعة ملايين جنيه عن طريق عمليات إيداع وهمية عن طريق استغلال حساب لأحد الأشخاص الذي لم تجري عليه أي حركة عمليات منذ فترة ومن ثم اختلاسها هذه المبالغ عن طريق التلاعب في الدفاتر وتحرير وتزوير مستندات رسمية.



وقررت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر مجازاة الموظفة "مَ. م" المتهمة الأولى في القضية بإنهاء خدمتها وغرامة مالية ورد قيمة المبالغ المختلسة مع عدم الإخلال بتنفيذ حكم محكمة جنايات البحر الأحمر بالسجن لمدة 15 عاما. ومجازاة 14 موظفا آخرا بالإيقاف عن العمل لمدة تترواح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية والخفض إلى الدرجة الأدنى.