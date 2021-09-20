بكلمات مليئة بالحب..نادية الجندي تهنئ نادين نجيم على جائزتها

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة تجمعها مع الفنانة نادين نجيم في مهرجان الموريكس دور،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "الجندي"على الصورة قائلة:"مبروك نادين نسيب نجيم ممثلة موهوبه أثبتت نفسها وحققت نجاح كبير مبروك الجائزة وبالتوفيق في كل أعمالك القادمة وسعيدة أني التقيت بيكي في الموريكس دور ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي شاركت مؤخرًا في مسلسل "سكر زيادة" وهو من بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، ومن تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.