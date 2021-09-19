عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر التطورات في موقف المصابين بالفريق الأحمر.





تصريحات طبيب الأهلي أبو عبلة

وقال أبو عبلة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي:"جميع اللاعبون شاركوا في مران اليوم وجاهزون لمواجهة طلائع الجيش".





وتابع :"بالأمس طاهر تعرض لكدمة في القدم وفضلنا عدم استكماله للمران خوفًا من تفاقم الإصابة، واللاعب عاد للمشاركة اليوم بشكل كامل".





وأوضح :"طاهر محمد طاهر جاهز بشكل كامل لمباراة الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش".





وأشار :"أكرم تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال معسكر منتخب مصر وأمور اللاعب مستقرة بشكل كبير حاليًا فكسر الوجه يحتاج لـ٦ أسابيع للشفاء بشكل كامل".





وأردف :"اللاعب جاهز للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة طلائع الجيش في ظل ارتداءه لقناعٍ واقٍ".





وعن محمود متولي قال أبو عبلة :"اللاعب يعاني من التهابات في أوتار الركبة اليسرى ويؤدي تدريبات تأهيلية لمدة أسبوعين".





وزاد :"تم حقن متولي بالبلازما وإن شاء الله يعود سريعًا للمشاركة في التدريبات الجماعية".





وانتقل للحديث عن إصابة بيرسي تاو قائلًا :"إصابة بيرسي تاو ليست مزمنة أو قديمة وهي إصابة عضلية تعرض لها خلال مران منتخب جنوب إفريقيا وأبلغ بها طبيب المنتخب، والذي أبلغه بأنها عادية ومن الممكن أن يتلقى المسكنات ويشارك في المباراة".





وزاد :"اللاعب شارك في مباراة منتخب جنوب إفريقيا الأولى لمدة ٦٠ دقيقة، ثم شارك في الثانية لمدة ٧٠ دقيقة، وبعدها شعر بآلام في العضلة الضامة".





وواصل :"بعض الخضوع للفحوصات تبين إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، وبدأنا في حقن اللاعب بعد ذلك وأموره تسير بشكل مميز للغاية".





وأكمل :"اللاعب يخوض حاليًا برنامجه التأهيلي على استاد مختار التتش بالجري حول الملعب، وتم فحصه بالسونار قبل الدخول في معسكر مغلق وأموره ممتاز".





واختتم :"من المتوقع أن يعود للتدريبات خلال أسبوعين في ظل البرنامج الذي وضع للاعب".



