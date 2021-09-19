باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليون في قمة الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان مباراة الفوز في القمة أمام ليون، بعد استبدال ليونيل ميسي بمواطنه ماورو إيكاردي، ليفوز 2-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.







تقدم ليون بهدف لوكاس باكيتا في الدقيقة 54، ورد سان جيرمان بثنائية لنيمار جونيور من ركلة جزاء وماورو إيكاردي في الدقيقتين 66 و93.









وبتلك النتيجة يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة بينما توقف رصيد ليون عند النقطة 8 في المركز التاسع.





وبدأ باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي :-





حراسة المرمى : دوناروما





خط الدفاع : نونو مينديز ، كيرير ، ماركيينوس ، كيمبيمبي





خط الوسط : هيريرا ، إدريسا غاي ، دي ماريا





خط الهجوم : نيمار ، ميسي ، مبابي





فيما جاء تشكيل ليون كالتالي :-





لوبيز - غوستو ، ديناير ، بواتينج، إيمرسون - كاكريت ، غيماريش - باكيتا ، شاكيري ، توكو إكامبي - إسىلام سليماني.



