أشرف زكي عن شمول الفنانين في المنظومة التأمينية: "حاجة عظيمة وبنشكر الرئيس عليها"

أعرب الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوجيه بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر.



وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد،: "حاجة عظيمة وبنشكر الرئيس من كافة افراد القطاع الفني والسينمائي وصناع الدراما، وجميع افراد الحقل الفني في قضية مهمة، وحالة تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والصحية وأسر الفنانين".



وعدد مزايا خطوة الرئيس وتوجيهاته بشمول المظلة التأمينية للفنانين، قائلًا: "حديث الرئيس مس مسألتين مهمتين وهما: التأمين الاجتماعي من جهة، والتامين الصحي من جهة أخرى "



وكشف زكي أن النقابة كانت تواجه معضلة قانونية في تشريعات النقابة وهي أن قوانينها لا تسمح بتعظيم مواردها، معقبًا: "في حديثي ومشاوراتي أن النقابة ترغب في تعظيم مواردها لمواجهة مصروفاتها لأعضائها من جهة تحقيق معاش كريم وخلافه، أو منظومة صحية، وبالتالي كان من اللازم تعديل القانون وهو ما وجه به الرئيس السيسي وبالفعل حدث ذلك"



ووجه زكي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نفين قباج قائلًا: " عملت مجهود عظيم حتى حدث تعديل تشريعي وحصل على موافقة الوزراء وفي طريقه للنواب وبعد الموافقة عليه سيكون بوسعنا تعظيم موارد النقابة لتحقيق معاش كريمة وتأمين صحي مناسب لأعضاء النقابة وقنانيها".

