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ريال مدريد يقلب الطاولة في وجه فالنسيا ويحقق انتصاراً مثيراً

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:05 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
‎حساب مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

‎حقق ريال مدريد فوزا صعبا وغاليا 
‎كان أصحاب الأرض هم البادئيين بالتسجيل عبر هيوغو دورو في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، وتمكن فينيسيوس جونيور نجم الفريق الملكي من معادلة النتيجة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 86.

وبعد هدف فينيسيوس بدقيقتين استطاع الفرنسي كريم بنزيمة من تسجيل هدف الانتصار لصالح الفريق الملكي ليخطف الثلاث نقاط.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري الإسباني فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 10 في المركز الثالث.

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