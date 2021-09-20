محافظ الغربية يكشف حجم تكلفة مشروعات حياة كريمة في زفتى (فيديو)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفذ في 54 قرية بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه في مركز زفتى.



وأشار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إلى الانتهاء من تنفيذ 154 مشروعات حتى الآن من إجمالي 614 مشروعا، مشيرا إلى انطباق شروط الحصول على سكن كريم على 1737 حالة بمركز زفتى.



وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تتضمن أنشطة لتأهيل الشباب لسوق العمل، إضافة إلى محو الأمية لما يقرب من 2500 أمي، لافتا إلى ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 12 ألف مستفيد.



وأشار إلى توفير ما يقرب من 9 آلاف فرصة عمل للأهالي في مركز زفتى حتى الآن، لافتا إلى تغطية 72% من قرى الغربية بخدمة الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ 84 مشروع صرف صحي خلال الفترة الحالية، فضلا عن 175 مشروعا لمياه الشرب.



وكشف عن تنفيذ 101 مشروع تابع لوزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز زفتى، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بنسبة كثافة الفصول إلى 36 طالبا بالفصل للفترة الواحدة، بعدما كان تصل إلى 60 طالبا.



ولفت إلى أنه جاري تنفيذ 26 مشروعا تابعا لوزارة الصحة بالقرى، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ مسار العائلة المقدسة بمحافظة الغربية التي تضم 39 أثرا إسلاميا وقبطيا وفرعونيا.



وأكد أن مبادرة حياة كريمة وفرت العديد من فرص العمل للشباب بمحافظة الغربية.

