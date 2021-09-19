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مفاجأة.. سموحة يقترب من خطف جناح الأهلي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:29 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
تلقي النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا جديدًا من سموحة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد استبعاده من معسكر الفريق المغلق وعرضه للبيع.

مفاجأة.. سموحة يقترب من خطف جناح الأهلي 
ويدرس أجاي العديد من العروض من أندية فاركو وبيراميدز وفيوتشر إف سي وسموحة مؤخراً.

وطلب فرج عامر، رئيس الفريق السكندري، من إدارة الأهلي، على هامش احتفالية النجمة العاشرة ضم اللاعب سواء إعارة أو شراءه بشكل نهائي.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن الأهلي رحب بالعرض السكندري وطلب من فرج عامر التفاوض مع اللاعب ووكيله لمعرفة طلباته المادية وحسم مصيره النهائي من الانتقال الى سموحة أو فاركو حسب رغبته بالاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء.

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