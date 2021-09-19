الكالتشيو.. لاتسيو يتعادل وروما يخسر لأول مرة مع مورينيو

تعادل لاتسيو وكالياري بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، على ملعب (الأولمبيكو) في العاصمة روما.





وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض شيرو إيموبيلي في (ق45)، وعادل جواو جلفاو النتيجة للفريق الضيف في (ق46).





وتقدم كالياري عن طريق كيتا بالدي في (ق62)، وتعادل لاتسيو عن طريق دانيلو كاتالدي في (ق83).





ورفع لاتسيو رصيده إلى النقطة الـ7 محتلا المركز السادس، بينما رفع كالياري رصيده إلى النقطة الـ2، محتلا المركز الـ18 في جدول ترتيب الكالتشيو.





وهذا بينما خسر روما مباراته الأولى في الدوري، هذا الموسم، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك أمام هيلاس فيرونا.

وأُقيمت المباراة في ملعب (مارك أنتونيو بينتجودي)، وانتهت بانتصار صاحب الأرض (فيرونا) على الضيف (روما) بثلاثة أهداف لهدفين.

وتقدم لورينزو بيليجريني لروما في (ق36)، وتعادل أنتونين باراك لفيرونا في (ق49)، وأضاف الثاني لأصحاب الضيافة جيانلوكا كابراري في (ق54).

وأحرز هدف تعادل روما إيفان إليتش بالخطأ في مرماه في (ق58)، وجاء الهدف الثالث لأصحاب الأرض عن طريق ماركو دافيد فاراوني في (ق63).

وبخسارة روما، توقف رصيده عند النقطة الـ9 محتلا وصافة الترتيب مؤقتا، بينما حقق هيلاس فيرونا انتصاره الأول هذا الموسم، ليحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.







