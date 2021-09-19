اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات في جدة

اختتمت أمس بطولة المملكة المفتوحة للسيدات الثانية فوق 15 سنة، التي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه في جدة، خلال المدة من " 16 - 18 / 09 / 2021م " بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وتوجت مسؤولة الرياضة النسائية بالاتحاد الدكتورة نوف الحماد ومسؤولة إستراتيجيات الاتحاد إيمان الحسيني الفائزات بالمراكز الأولى في ختام البطولة، التي شارك فيها أكثر من 100 لاعبة مثلن عشرة مراكز كالآتي:

في منافسات الكاتا الفردي حققت المركز الأول اللاعبة لمى عبدالعزيز ، وفي المركز الثاني اللاعبة صباح يامن، وجاءت اللاعبة ملاك الخليدي في المركز الثالث.

وفي منافسات القتال حققت اللاعبة ملاك الخليدي المركز الأول في منافسات القتال تحت 50 كجم، فيما حققت اللاعبة نورا الراشد المركز الأول في منافسات القتال تحت 55 كجم.

وفي منافسات القتال تحت وزن 61 كجم حققت اللاعبة دانا منصور المركز الأول ، ونالت اللاعبة رنا فياض المركز الأول في منافسات القتال تحت 68 كجم، وفي منافسات القتال فوق وزن 68 كجم حققت اللاعبة وجين بوقس المركز الأول .