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يوسف الحسيني يكشف حقيقة فرض رسوم على تلقي المكالمات (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
كشف الإعلامي يوسف الحسيني، حقيقة فرض رسوم على تلقي المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة، قائلًا: "بالذمة ده كلام حد يصدقه، بقى زمان مكناش بندفع فلوس على تلقي المكالمة، هندفع دلوقتي، بقى في حد في الدنيا بيدفع فلوس على تلقي المكالمات".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن هذه الشائعات تصدر من قبل بعض المشككين، معقبًا:" الإخوان والله لسه موجدين، مفيش حتة ما فهياش اخوان، دول مش عارف خلايا نائمة ولا خلايا صاحية"

وتابع ان عناصر الإخوان الموجدين في مصر تعمل على التشكيك في كافة المشاريع القومية سواء مشروع العاصمة الأدارية أو أي مشروع قومي آخر، معقبا: "الناس دي شغلتها تخوفك، وتقلقك".

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يوسف الحسيني رسوم المكالمات العاصمه الادارية اخبار مصر

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