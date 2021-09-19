بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الذهبية

يسعى مسؤولو نادي بيراميدز، لحسم التعاقد مع كريم الدبيس، ظهير أيسر نادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





حيث كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي نادي بيراميدز، دخلوا في مفاوضات مع إدارة وادي دجلة، من أجل الحصول على خدمات كريم الدبيس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ويسعى مسؤولي نادي بيراميدز، لحسم صفقة كريم الدبيس خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد العروض المغرية التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة على رأسها من النادي الأهلي.





وكان الأهلي قريبًا من حسم التعاقد مع صاحب الـ18 عامًا، في الفترة الجارية، ولكن توقفت الصفقة بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.





ودعم نادي بيراميدز صفوفه حتى الآن، بالتعاقد مع كل من عبدالله مجدي جناح نادي مصر المقاصة، والتونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي الإسماعيلي.



