عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك قد يتم تقليصها إلى 6 أو 8 مباريات على الأكثر، حيث ستعلن لجنة التظلمات قرارها فى تظلم الفارس الأبيض خلال الساعات المقبلة.





حيث أكد المصدر، أن الأقرب هو تقليص العقوبة إلى 3 أشهر بدلًا من 8، وبالتالى سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى 6 أو 8 مباريات فقط، حيث تم تنفيذ العقوبة منذ صدورها يوم 29 أغسطس الماضي.





وأشار المصدر، أنه فى حال تقليص العقوبة إلى 3 أشهر سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة من 29 أغسطس حتى 29 نوفمبر المقبل.





وسينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، وسيتوقف أكثر من اسبوعين في شهر نوفمبر المقبل بسبب خوض منتخب مصر مباراتي أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم ما يعنى أن عقوبة شيكابالا لن تزيد عن 8 مباريات خلال شهور الإيقاف.