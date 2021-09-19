المجد يتعاقد مع 4 صفقات بينهم سنغالى



تعاقدت إدارة نادى المجد السكندرى بقيادة إسلام الصياد عن التعاقد مع اللاعب السنغالى تالى مواليد 2000 وأعلنت إدارة النادى مؤخراً عن التعاقد مع ثلاث صفقات أخرى جديدة وهى محمد مسعد لاعب كيميت السعودى ، أحمد عبد الفتاح العندليب لاعب الداخلية ، أحمد صلاح لاعب إيتاى البارود .



وهناك 9 صفقات أخرى تعاقدت معها إدارة المجد ولم تعلن عنها رسميا وهى مهدى صبحى لاعب كوكا كولا ، محمد ممدوح لاعب غزل المحلة ، السيد نورج لاعب بلقاس ، محمد رجب لاعب الشرقية للدخان ، أحمد فراويله لاعب السويس ، محمد ظريف لاعب دكرنس ، مصطفى ناصر لاعب الداخلية ، محمد الدقى لاعب الإعلاميين ، محمد عصام لاعب الزرقا



وينتظم فى التدريبات لاعب غانى وضعه الجهاز تحت الاختبار ومن المنتظر أن يتم البت فى قيده من عدمه خلال الأيام القادمة .



وفاز الفريق عصر اليوم على المصريه للاتصالات بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد برج العرب الفرعى وحضر المباراة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش .