"الزراعة": 98% من تقاوي الخضر تستورد من الخارج (فيديو)

قال الدكتور وهبة الجزار، المشرف العام على برنامج إنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن مصر تستورد حوالي 98% من تقاوي الخضروات من الخارج، ما يكلف خزينة الدولة فاتورة استيراد مرتفعة للغاية تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا كحد أدنى.



وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الأحد، أن مصر تزرع 2 مليون فدان خضر سنويا، وغالبية التقاوي تأتي من الخارج كما وضحت، فأمر الرئيس السيسي في يوليو 2017 بتدشين البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي من أجل سد هذه الفجوة ووقف هذا النزيف وتقليل فاتورة الاستيراد".



تابع: "البرنامج يهدف إلى أننا من 3 سنوات إلى 4 سنوات نغطي 50% بعد توجيهات الرئيس السيسي، وصناعة تقاوي الخضار تمتلكها شركات عالمية ميزانيتها تفوق ميزانيات دول"، وأعلن أنه سيتم طرح تقاوي 11 محصول من الخضراوات هذا العام من بينها البطيخ والطماطم والفلفل والخيار وغيرها.

