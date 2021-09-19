خطوات التسجيل في مبادرة "منع قوائم الانتظار" لتسهيل إجراء العمليات الجراحية الطارئة

قامت وزارة الصحة والسكان، بإتاحة للمواطنين الذين يعانون من حالات طارئة إمكانية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحصول على كافة الخدمات، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار سواء بالمستشفيات الحكومية أو التأمين الصحي.





وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع "الفجر" الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات التقديم عبر البوابة الالكترونية لخدمات وزارة الصحة، لتسهيل إجراء العمليات الجراحية الطارئة للمواطنين، ضمن مبادرة منع قوائم الانتظار.





خطوات التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وبحسب بيان سابق لوزارة الصحة، فإن مبادر إنهاء قوائم انتظار تستهدف مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، وهي تجرى بشكل مجاني بالكامل، مع مراعاة الحالات الحرجة، لكي تتمكن من التسجيل يجب اتباع التالي:





- إذا كان المريض يتبع التأمين الصحي، يتجه لأقرب لجنة تأمين صحي.





- إذا كان عدم تبعية المواطن للتأمين الصحي عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي.





- يجرى الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.





- تتواصل المستشفى مع المريض، ويحدد موعدًا للفحص وإجراء العملية.





طريقة اخرى للتسجيل في مبادرة منع قوائم الانتظار





- الدخول على موقع البوابة الالكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا ).





- اختيار الخدمات العلاجية





- إدخال الرقم القومي للمواطن





- سيظهر بعدها هل هو تابع للتأمين الصحي أم لا، وما هي الخطوات الواجب اتباعها، بالإضافة إلأى أقرب مستشفي حكومي أو تامينات يجب التوجه اليها.





الجراحات التي تتضمنها مبادرة منع قوائم الانتظار





- قساطر القلب.





- جراحات القلب.





- جراحة المخ والأعصاب.





- جراحة العظام.





- جراحات الرمد.





- جراحة الأورام.





- الأوعية الدموية.





- زراعة الكبد.





- زراعة القوقعة.





- زراعة الكلى.





- القساطر المخية.





ونوه الموقع الرسمي للوزارة بأنه يمكن الاستفسار عن المبادرة وكيفية التسجيل، ومعرفة الإجراءات الخاصة بكل حالة من خلال الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته الوزارة وهو رقم (15300)، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى 6 مساءً.