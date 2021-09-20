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تعليق ناري من أحمد موسى على خطوبة طفلين في الحوامدية بالجيزة (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:14 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة خطبة طفلين يبلغان 11 عاما و12 عاما في الحوامدية.

وقال موسى خلال برنامج"على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الأسرة نظمت حفلة خطوبة للطفلين، الدولة تطلق حملات للتوعية والناس في مكان تاني"، مشيرا إلى أن النيابة سلمت الطفلين لأسرهم.

وتابع "ذريعة الأسرتين أنهما أقامتا حفلة خطوبة فقط وليس زواج وأن الطفلين مش عايزين يسيبوا بعض"، مضيفا: "بقول لأهلنا ليه بتعملوا كده، ليه تأذوا ولادكم".

وتساءل موسى: "ماذا يحدث في المجتمع، أين دور الريفيات والمنظمات المعنية".

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خطوبة طفلين الحوامدية الجيزة اخبار مصر احمد موسى

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