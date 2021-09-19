إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في فيصل



قوات الدفاع المدني

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد موجها بمحاصرة النيران وسرعة إخماد الحريق منعا لوقوع خسائر في الأرواح.



حريق بوحدة سكنية

وكشفت المعاينة الأولية والفحص عن نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الثاني بإحدى العقارات، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة دون إصابات بعد فصل الكهرباء.



ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة بشارع المنشية بمنطقة فيصل.