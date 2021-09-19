Advertisements

إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في فيصل

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة بشارع المنشية بمنطقة فيصل.

قوات الدفاع المدني
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد موجها بمحاصرة النيران وسرعة إخماد الحريق منعا لوقوع خسائر في الأرواح.

حريق بوحدة سكنية
وكشفت المعاينة الأولية والفحص عن نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الثاني بإحدى العقارات، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة دون إصابات بعد فصل الكهرباء.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

الكلمات المفتاحية

فيصل شقة سكنية حريق

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي قبل مباراة طلائع الجيش

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. سموحة يقترب من خطف جناح الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. ممدوح عباس يكشف حقيقة خوض انتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم الأهلي مطلوب في بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مبلغ خرافي.. شرط غير متوقع من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

بعد تفحم غرفة النوم.. إخماد حريق إندلع داخل شقة سكنية بالوراق

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطالبية

إخماد حريق مخزن أحذية بالعمرانية.. والدفاع المدني يجري عمليات التبريد

إخماد حريق شب في وحدة سكنية بحدائق الأهرام

إخماد حريق في مطعم بأكتوبر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:59 م

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

مبلغ خرافي.. شرط غير متوقع من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

10:33 م

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

مفاجأة.. سموحة يقترب من خطف جناح الأهلي

11:29 م

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

10:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements