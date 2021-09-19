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مسؤولة روسية تكشف وجود هجمات سيبرانية لاستهداف الانتخابات

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
أ ش أ
كشفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن موارد اللجنة، تتعرض لهجمات إلكترونية غير مسبوقة من الخارج.

وشددت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" مساء اليوم /الأحد/، على أنه تم التصدي لهذه الهجمات بنجاح، وأن الهجمات تتواصل بدون انقطاع ولا سيما في العاصمة موسكو، لافتة في الوقت ذاته إلى ثبات صحة تنظيم مراقبة الانتخابات.

وبينت أن هذا الأمر أسهم في حماية المنظومة الانتخابية من أي اختراقات، ما يثبت أن المنظومة الحكومية الأوتوماتيكية الخاصة بالانتخابات أيضا في مأمن من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تعطيلها.

ودخلت روسيا اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات مجلس الدوما وبالتزامن معها تجري في البلاد الانتخابات المباشرة لرؤساء 9 أقاليم، بالإضافة إلى انتخابات 39 مجلس نواب محلي.

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