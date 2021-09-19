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الأزهر يحسم الجدل بشأن التبرع لنادي الزمالك من باب الزكاة (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:52 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
هدى عبدالرازق
عقب الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، على المطالبة بالتبرع لصالح نادي الزمالك من باب الزكاة، قائلا إن النشاط الكروي أمر محمود ولا يتعارض من التدين الصحيح المستنير.

التبرع لا يجوز من باب الزكاة
وأشار "رضا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن دعوة رئيس نادي الزمالك للجماهير بدفع مبالغ المالية من قبيل التبرع لا يجوز من باب الزكاة، مضيفا أن الناس يقومون باستفتاء الأزهر في الأمر منذ إعلانه، منوها إلى أن التبرع للأندية الرياضية ليس من الزكاة.

التبرع للأندية الرياضية ليس من الزكاة
وقال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن من يريد التبرع من ماله للنادي بعيدا عن أموال الزكاة لا مانع فيه، مضيفا: "الفلوس مبنيش بيها جامع وأحطها في مصنع أو مستشفى"، لافتا إلى أن فقه الضرورة يحتم علينا أن نهتم بإطعام الطعام، أو علاج المرضى.

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