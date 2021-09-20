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أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-9-2021

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
شهدت أسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد تراجعه خلال ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 9 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

 عيار 21 نحو 773 جنيهًا
 وعيار 18 نحو 662.5 جنيهًا
 وعيار 24 نحو 883.5 جنيهًا
 الجنيه الذهب سجل نحو 6184 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

انخفضت أسعار الذهب، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

 

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1785.13 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1787.40 دولار للأونصة.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و22 سبتمبر أيلول وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.59 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2024.51 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.81 دولار للأونصة.

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