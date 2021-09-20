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والد فتاة الغردقة يرفض استلامها.. ومؤسسة خيرية تكشف موقفها الحالي (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:12 ص
المهندس محمود وحيد مع الفتاة
المهندس محمود وحيد مع الفتاة
كساب أحمد
كشف المهندس محمود وحيد، رئيس مؤسسة "معنا لإنقاذ إنسان"، تفاصيل فتاة الغردقة التي رفض والدها استلامها، قائلًا: "المؤسسة تدخلت لإنقاذ الفتاة، ولكن وزارة الداخلية كانت أسرع، وقامت بالإمساك بالفتاة، وتحويلها إلى الطب الشرعي للإطمئنان على حالتها النفسية، وأوصت بإيداعها في مؤسسة "معنا لإنقاذ إنسان".

وتابع "وحيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الفتاة الآن متواجدة داخل المؤسسة وتتلقى الرعاية اللازمة، معقبًا: "حالتها الآن أفضل كثير بفضل الله"

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على تأهيل الشباب وتدريبيهم، وتوفر لهم فرص عمل، معقبة: "فتاة زي دي لازم نوفر لها فرصة عمل، وتأهيلها لإعداد أسرة في المستقبل"

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