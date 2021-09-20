أول تعليق من محافظ البحيرة على حريق عيادة دمنهور

كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، التفاصيل المتعلقة بانفجار أنبوبة أكسجين في أحد العيادات الطبيبة في دمنهور.



وقال "آمنة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل عبر تطبيق سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هو حريق عادي نتيجة ضغط المرضى داخل العيادة".



وأضاف "العيادة مرخصة ولا يوجد أي مشكلة، وصاحب العيادة من الناس المشهود لهم بالكفاءة، وكان في ضغط أدى إلى داخل العيادة أدى إلى حريق في بعض الأجهزة التي تنتج الأكسجين وهو ما تسبب في عمل ماس كهربائي أدى إلى اشتعال الحريق".



وأشار إلى أن العيادة كان بها 23 أسطوانة وليس 40 أسطوانة كما نشر، انفجر منهم أنبوبتين وتواجدت 9 سيارات تابعة للحماية المدنية فور وقوع الحادث، موضحًا أن الحادث أسفر عن إصابة 6 حالات وحالتهم مطمئنة حاليًا، مستطردًا "هي حادثة طارئة والأمور عدت بسلام".



