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كيف علقت نقابة محامين المنيا على منشورات التهديد بتفجير مجمع المحاكم؟ (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:56 ص
مجمع محاكم المنيا
مجمع محاكم المنيا
كساب أحمد
علق علاء حسن، نقيب محامين المنيا، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ادعاء محامي بوجود قنبلة داخل مبنى مجمع محاكم المنيا، مما سبب حالة من الفزاع والهلع بين المحامين والمتقاضين.

وقال "حسن": "هذا الواقعة حدثت في حدود الساعة التاسعة ونصف، فقام رجال الأمن باتخاذ الاجراءات اللازمة، وتم اخلاء المحكمة من المحامين ورجال القضاء والمتقاضين حفاظًا على الأرواح"

وتابع أن نقابة المحامين استنكرت هذه الواقعة، ونشرت بيانًا يؤكد بان النقابة ضد أي عمل يروع حياة المواطنين، معقبًا: "النقابة ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد المحامي، ولكن بعد الاطلاع على التحقيقات"، لافتَا إلى أن المحامي الذي ادعى هذا الأمر ليس متطرفًا فكريًا، وننتظر التحقيقات لمعرفة سبب قيامه بهذه الواقعة

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نقابة المحامين مجمع محاكم المنيا تفجيرات اﻻرهاب اخبار مصر

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