عاجل - عقب ختام الدور التمهيدى.. تعرف على مواجهات دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا





اختتمت مباريات الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا مساء أمس الأحد حيث أقيمت مباريات الإياب على مدار الثلاثة أيام الماضية.





وتمكن فريق الحرس الوطنى النيجرى من حجز مقعده بدور ال32 حيث تأهل لمواجهة الأهلى بعدما تمكن من إقصاء فريق لو ميساجير نجوزى بطل بوروندى بعدما تعادلا ذهابا بالنيجر 1-1 قبل أن يعود الحرس الوطنى النيجرى ببطاقة التأهل خارج الديار بعدما تمكن من الفوز إيابا بهدف دون مقابل ، فيما يواجه الزمالك فى دور ال32 منافسه توسكر الكينى والذى تغلب على أرتا سيد بطل جيبوتى بثلاثية نظيفة إيابا بعدما تعادل خارج أرضه ذهابا بهدف لمثله.





وانتهت مواجهات الدور التمهيدى قبل قليل بمباراتى وفاق سطيف الجزائرى و فورتون الجامبى والتى حسمت بركلات الترجيح لصالح وفاق سطيف بنتيجة 5-4 بعد فوز كل فريق على الأخر بملعبه بثلاثية نظيفة ، وتغلب شباب بلوزداد الجزائرى على ضيفه أكوا يونايتد النيجيرى بهدفين دون مقابل بعد هزيمته إيابا بهدف دون مقابل ليتأهل بمجموع المباراتين الفريق الجزائرى





وفيما يلى مواجهات دور ال32 لمسابقة دورى أبطال إفريقيا:

1- الحرس الوطنى "النيجر" - الأهلى "مصر"

2- توسكر "كينيا" - الزمالك "مصر"

3- مانيما انيون "جمهورية الكونجو" - ماميلودى صن داونز "جنوب إفريقيا"

4- جوانينج جالاكسى "بوتسوانا" - سيمبا "تنزانيا"

5- ريفرز يونايتد "نيجيريا" - الهلال "السودان"

6- أسيك ميموزا "ساحل العاج" - شباب بلوزداد "الجزائر"

7- أوتو دويو "الكونجو" - بيترو أتلتيكو "أنجولا"

8- نواذيبو "موريتانيا" - وفاق سطيف "الجزائر"

9- ساجرادا إسبيرانسا "أنجولا" - رويال ليوباردس "إسواتينى"

10- المريخ "السودان" - زاناكو "زامبيا"

11- الإتحاد "ليبيا" - الترجى الرياضى "تونس"

12- قلوب الصنوبر "غانا" - الوداد الرياضى "المغرب"

13- أويلرز "ليبيريا" - الرجاء الرياضى "المغرب"

14- الملعب "مالى" - حوريا "غينيا"

15- أمازولو "جنوب إفريقيا" - مازيمبى "جمهورية الكونجو"

16- آرمى باتريوريتيك "رواندا" - النجم الساحلى "تونس"





ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ال32 أحد أيام 15 ، 16 ، 17 أكتوبر على ملاعب الفرق المذكورة أولا ثم تقام مباريات الإياب أحد أيام 22 ، 23 ، 24 أكتوبر.